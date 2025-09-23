Томас Брайант подписал однолетний контракт с «Кливлендом»
Центровой Томас Брайант присоединится к «Кавальерс».
28-летний баскетболист, выбранный под 42-м номером на драфте 2017 года, проведет свой девятый сезону в НБА в составе «Кливленда».
В прошлом сезоне Брайант сыграл важную роль в успехе «Индианы». Баскетболист провел 56 матчей в составе «Пэйсерс», набирая в среднем 6,9 очка, 3,9 подбора и 0,9 передачи за 15 минут на площадке.
Йокич
Дончич
ШГА
Яннис
Эдвардс
Кто-то другой
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: Соцсети инсайдера Шэмса Чарании
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости