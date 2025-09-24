Шэмс Чарания: «Энтони Эдвардс совершенствует игру в пост-апе по примеру Кобе Брайанта и Майкла Джордана»

Звезда «Миннесоты» все лето посвятил созданию нового элемента в своем арсенале.

По словам инсайдера Шамса Чарании, основной задачей Эдвардса в межсезонье стало развитие игры со средней дистанции.

«Главный фокус Энтони этим летом: игра в посте во всех ее вариациях, совершенствование броска со средней дистанции и броска с отклонением, в стиле Майкла Джордана и Кобе Брайанта .

Для этого он изучает записи Кобе и Майкла, чтобы понять, как они выполняли такие броски.

«Миннесота » верит, что этот элемент станет их козырем, особенно когда игра замедляется в концовках матчей плей-офф», – сообщил Шэмс Чарания .