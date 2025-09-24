Шэмс Чарания: «Энтони Эдвардс совершенствует игру в пост-апе по примеру Кобе Брайанта и Майкла Джордана»
Звезда «Миннесоты» все лето посвятил созданию нового элемента в своем арсенале.
По словам инсайдера Шамса Чарании, основной задачей Эдвардса в межсезонье стало развитие игры со средней дистанции.
«Главный фокус Энтони этим летом: игра в посте во всех ее вариациях, совершенствование броска со средней дистанции и броска с отклонением, в стиле Майкла Джордана и Кобе Брайанта.
Для этого он изучает записи Кобе и Майкла, чтобы понять, как они выполняли такие броски.
«Миннесота» верит, что этот элемент станет их козырем, особенно когда игра замедляется в концовках матчей плей-офф», – сообщил Шэмс Чарания.
Йокич
Дончич
ШГА
Яннис
Эдвардс
Кто-то другой
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: Соцсети инсайдера Шэмса Чарании
