0

Шамперт и Чалмерс ожидают, что Энтони Эдвардс в ближайшие три года станет MVP НБА

В НБА в обозримом будущем может появиться новый MVP.

Бывшие игроки лиги Иман Шамперт и Марио Чалмерс видят в лидере «Миннесоты» Энтони Эдвардсе потенциал для завоевания самого престижного индивидуального трофея.

Шамперт: Станет ли Энтони Эдвардс MVP в ближайшие три года? Веришь в это или нет?

Чалмерс: Верю, в следующие три года это должно случиться.

Шамперт: Мне тоже так кажется, но необходимо, чтобы он научился играть спиной к кольцу. Он не понимает, насколько это важно.

Чалмерс: Если Энт научится упрощать свою игру. Всего один шаг...

Шамперт: У него как раз были проблемы против дабл-тима. Если он начнет видеть, что его накрывают, и будет понимать, что надо делать, то боже мой. Парень будет очень опасен.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: All In
