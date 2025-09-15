Журналист Джон Кравчински: «Энтони Эдвардс считает, что ему еще нужно поработать, чтобы достичь уровня Шэя или Дончича»
Энтони Эдвардс отказался от соцсетей и все лето работал над своей игрой.
По словам журналиста Джона Кравчински звездный игрок «Миннесоты» полностью отключился от социальных сетей и сосредоточился на тренировках.
Летом Эдвардс впервые за несколько лет не играл в международных турнирах, что позволило ему целиком посвятить время совершенствованию своей игры.
«После поражения от «Тандер» в финале Западной конференции он прямо сказал, что ему еще предстоит много работать, чтобы достичь уровня Шэя или Луки», – отметил Кравчински в эфире SiriusXM NBA Radio.
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: SiriusXM NBA Radio
