Журналист Джон Кравчински: «Энтони Эдвардс считает, что ему еще нужно поработать, чтобы достичь уровня Шэя или Дончича»

Энтони Эдвардс отказался от соцсетей и все лето работал над своей игрой.

По словам журналиста Джона Кравчински звездный игрок «Миннесоты» полностью отключился от социальных сетей и сосредоточился на тренировках.

Летом Эдвардс впервые за несколько лет не играл в международных турнирах, что позволило ему целиком посвятить время совершенствованию своей игры.

«После поражения от «Тандер» в финале Западной конференции он прямо сказал, что ему еще предстоит много работать, чтобы достичь уровня Шэя или Луки», – отметил Кравчински в эфире SiriusXM NBA Radio.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: SiriusXM NBA Radio
