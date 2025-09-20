Олден Полинис: «Миннесота» не возьмет титул с Крисом Финчем. В нужные моменты он постоянно принимает неверные решения»
Олден Полинис не верит в титул для нынешних «Тимбервулвз».
«Точно нет. Есть определенные люди, определенного склада. Сочетания факторов, которые позволяют спрогнозировать успех. Финч не выглядит настоящим главным тренером. Не чемпионского калибра. В нужные моменты он постоянно принимает неверные решения. Не вижу его берущим титул. Как Тома Тибодо. Не могу представить Тибодо с перстнем.
И Энтони Эдвардс, он безусловно талантлив. Мне он очень нравился, но некоторые его поступки... ему нужно повзрослеть», – заключил бывший баскетболист.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Byron Scott’s Fast Break
