Олден Полинис: «Миннесота» не возьмет титул с Крисом Финчем. В нужные моменты он постоянно принимает неверные решения»

Олден Полинис не верит в титул для нынешних «Тимбервулвз».

«Точно нет. Есть определенные люди, определенного склада. Сочетания факторов, которые позволяют спрогнозировать успех. Финч не выглядит настоящим главным тренером. Не чемпионского калибра. В нужные моменты он постоянно принимает неверные решения. Не вижу его берущим титул. Как Тома Тибодо. Не могу представить Тибодо с перстнем.

И Энтони Эдвардс, он безусловно талантлив. Мне он очень нравился, но некоторые его поступки... ему нужно повзрослеть», – заключил бывший баскетболист.