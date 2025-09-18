0

Пау Газоль: «Энтони Эдвардсу нужно сделать следующий шаг в лидерстве»

Пау Газоль рассказал об ожиданиях от звезды «Миннесоты».

«Мы общались с Энтом пару лет назад во время чемпионата мира. Он рассказал, что всегда восхищался Кобе Брайантом и следует его примеру и ментальности. Он тоже хочет быть лучшим.

Эдвардс еще очень молод. Но он уже делает следующий шаг в своей карьере, на котором ему придется показывать все больше и больше на разных уровнях. Не только в наборе очков, но и в защите.

Ему  нужно делать больше в роли лидера, подталкивать вперед одноклубников, заставлять их отрабатывать на тренировках, в играх, во всем остальном. Этого я от него жду», – поделился Газоль.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети Kanye East
logoКобе Брайант
logoМиннесота
logoНБА
logoПау Газоль
logoЭнтони Эдвардс
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Журналист Джон Кравчински: «Энтони Эдвардс считает, что ему еще нужно поработать, чтобы достичь уровня Шэя или Дончича»
915 сентября, 17:35
Шамперт и Чалмерс ожидают, что Энтони Эдвардс в ближайшие три года станет MVP НБА
13 сентября, 06:25
Марк Кьюбан: «Энтони Эдвардс перешагивает линию во время каждого штрафного»
212 сентября, 19:30Видео
Главные новости
Межконтинентальный кубок ФИБА. Сборная G-лиги сыграет с «Фламенго», «Аль-Ахли» встретится с «Уникахой»
28 минут назад
Джейлен Уильямс: «Понял, что я в НБА надолго, только после 40 очков в финале»
142 минуты назад
Пау Газоль: «Лейкерс» определенно будут строиться вокруг Луки Дончича следующие 10 лет»
сегодня, 06:20
Марк Кьюбан о скандале с «Клипперс»: «Всегда защищаю тех, кого обвиняют медиа, правительство и люди во власти»
1сегодня, 05:58
Янг – Беверли: «Ты попал в НБА, но и тут есть разные уровни, чего ты добился?»
3сегодня, 05:28
Кавай Ленард скрыл информацию об операции на колене от сборной США в 2024 году
10сегодня, 05:10
Эндрю Нембхард: «Желаю Майлзу Тернеру личного успеха, но игры с «Бакс» станут еще более бурными»
сегодня, 04:55
24 очка Нафисы Коллиер вывели «Миннесоту» во второй раунд плей-офф женской НБА
сегодня, 04:36Видео
Женская НБА. Первый раунд плей-офф. «Нью-Йорк» крупно проиграл «Финиксу», «Миннесота» вышла в полуфинал, победив «Голден Стэйт»
7сегодня, 04:25
Натали Накасе – «Лучший тренер» сезона-2025 женской НБА
3вчера, 20:03Фото
Ко всем новостям
Последние новости
Кристиан Шумейт присоединится к тренировочному лагерю «Нового Орлеана»
11 минут назад
Кевин Дюрэнт прокомментировал слова Патрика Беверли о Трэе Янге: «Прекращай, братишка, это звучит как бред»
1сегодня, 05:40
«Миннесота» просмотрит 26-летнего защитника Ножела Истерна
сегодня, 05:15
«Бруклин» подписал частично гарантированный контракт с Д’Андре Дэвисом и отчислил Дэвида Муоку
сегодня, 04:16
Дилан Озетковски: «Брал пример с Кевина Гарнетта и Хакима Оладжувона»
2вчера, 21:01
Андре Миллер о своем рационе во времена игры в НБА: «Бургеры, картошка фри, пиццы»
14вчера, 20:37
Руди Фернандес и Светислав Пешич вошли в Зал славы испанского баскетбола
вчера, 19:21
Майкл Мэлоун продолжит работу аналитиком ESPN в сезоне-2025/26
1вчера, 18:54
Журналист Далтон Джонсон: «Джимми Батлер связался с руководством «Уорриорз», чтобы узнать их план»
7вчера, 18:19
Дэмиан Лиллард о возвращении в «Портленд»: «Чувствую себя невероятно счастливым»
3вчера, 17:21