Пау Газоль: «Энтони Эдвардсу нужно сделать следующий шаг в лидерстве»

Пау Газоль рассказал об ожиданиях от звезды «Миннесоты».

«Мы общались с Энтом пару лет назад во время чемпионата мира. Он рассказал, что всегда восхищался Кобе Брайантом и следует его примеру и ментальности. Он тоже хочет быть лучшим.

Эдвардс еще очень молод. Но он уже делает следующий шаг в своей карьере, на котором ему придется показывать все больше и больше на разных уровнях. Не только в наборе очков, но и в защите.

Ему нужно делать больше в роли лидера, подталкивать вперед одноклубников, заставлять их отрабатывать на тренировках, в играх, во всем остальном. Этого я от него жду», – поделился Газоль .