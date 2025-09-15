Майкл Портер: «Получил множество гневных сообщений после своего поста о Чарли Кирке. Мы живем в грешном мире»

Майкл Портер рассказал о реакции на его пост о смерти Чарли Кирка.

«Совсем недавно весь мир стал свидетелем смерти Чарли Кирка. Но когда я написал в сторис «Покойся с миром, Чарли. Я не смотрю его контент, но никто не заслуживает такой смерти», вы бы видели мои личные сообщения и реакцию людей. Они писали: «К черту его, радуюсь, что он умер», «Прикол, да я буду плевать на его могилу».

Количество полных ненависти сообщений поразило меня.

Мы живем в грешном мире. Происходят трагические события, но меня более всего беспокоит реакция общественности. Потому что это заставляет даже тех, кто готов высказать свое мнение, немного колебаться. Люди умирают, потому что думают иначе, чем кто-то другой. Пугающая атмосфера, в которой мы все находимся», – считает игрок НБА .