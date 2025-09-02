10

Майкл Портер: «Хотел бы, чтобы девушка убирала дом, занималась детьми и готовила»

Форвард «Бруклина» рассказал, чего ждет от противоположного пола.

«Раз я весь день на работе, вкалываю, обеспечиваю семью, то мне бы хотелось, чтобы женщина была дома – когда я возвращаюсь домой – чтобы дом был чистым, и она любила готовить.

Но я не говорю, что это единственно верный путь. Это мое мнение, исходя из того, где я нахожусь в жизни. Но есть много парней, которые не зарабатывают больших денег, а их девушка, возможно, пашет, чтобы обеспечить семью. Так что в таких случаях они сами должны взять на себя часть мелких обязанностей.

Думаю, каждая ситуация уникальна. Главное – найти то, что работает именно для вас. Не существует одного единственно правильного пути. Но это просто мои личные предпочтения. Мне бы хотелось, чтобы моя девушка была больше домохозяйкой, занималась детьми – понимаете, о чем я? – сказал Майкл Портер.

Опубликовал: Филипп Прокофьев
Источник: Интервью Майкла Портера
