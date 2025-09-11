Майкл Портер о смерти Чарли Кирка: «Его убили за то, что он высказывал мнение и давал другим возможность высказать свое»

Майкл Портер отреагировал на убийство Чарли Кирка.

Известный американский консерватор, соратник президента США Дональда Трампа Чарли Кирк был смертельно ранен в среду, 10 сентября, во время выступления в университете в Юте. Его доставили в больницу в критическом состоянии, но вскоре сообщили о его кончине.

«Только что посмотрел видео с Чарли Кирком... да как же так!? Покойся с миром Чарли, черт возьми.

Никогда не следил за его деятельностью, но никто не заслуживает такой смерти. У него жена и дети. Его убили за то, что он высказывал мнение и давал другим возможность высказать свое. Это так грустно, приятель... молюсь за семью», – написал форвард «Бруклина » в соцсетях.