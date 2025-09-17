2

Аарон Гордон: «Брюси Би вернулся. Большой Вал. У нас собирается бригада»

Аарон Гордон рассчитывает на яркий сезон «Денвера».

 «Йокич невероятен. Мне повезло играть рядом с одним из лучших, если не лучшим игроком в истории. Он бросает с разворота с отклонением с одной ноги, и все на площадке уверены, что мяч зайдет в корзину. Он притягивает все внимание соперника, и мне просто нужно находиться в нужном месте.

Брюси Би вернулся. У лиги проблемы. Большой Вал. Он будет удерживать форт. У нас собирается настоящая бригада», – порадовался Гордон.

Летом «Наггетс» укрепили состав, обменяв Майкла Портера на Кэмерона Джонсона, вернув Брюса Брауна из чемпионского состава команды и подписав центрового Йонаса Валанчюнаса и защитника Тима Хардуэя.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Youtube NBA on ESPN
