Яннис Адетокумбо: «Хотел бы потренироваться с Кармело Энтони»

Яннис объяснил, почему предпочитает не тренироваться с действующими игроками.

«Я не люблю работать с теми, кто еще играет. Я хочу тренироваться с молодыми игроками и, например, с Леброном, но он все еще в строю. Через месяц-два он будет моим соперником.

Поэтому я предпочитаю работать с игроками, которые уже завершили карьеру. Думаю, следующим будет Кармело Энтони. Если бы у меня была возможность поработать с ним, я был бы счастлив», – заявил Адетокумбо .

