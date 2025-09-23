Яннис Адетокумбо: «Хотел бы потренироваться с Кармело Энтони»
Яннис объяснил, почему предпочитает не тренироваться с действующими игроками.
«Я не люблю работать с теми, кто еще играет. Я хочу тренироваться с молодыми игроками и, например, с Леброном, но он все еще в строю. Через месяц-два он будет моим соперником.
Поэтому я предпочитаю работать с игроками, которые уже завершили карьеру. Думаю, следующим будет Кармело Энтони. Если бы у меня была возможность поработать с ним, я был бы счастлив», – заявил Адетокумбо.
Кармело Энтони и Дуайт Ховард официально стали членами Зала славы
Йокич
Дончич
ШГА
Яннис
Эдвардс
Кто-то другой
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: страница Fullcourtpass в соцсети X
