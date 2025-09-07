Фото
Кармело Энтони и Дуайт Ховард официально стали членами Зала славы

Зал славы баскетбола пополнили новые члены.

6 сентября, в Спрингфилде, штат Массачусетс, прошла основная церемония включения легенд в Зал славы.

Новыми членами Зала славы в классе-2025 стали:

1. Кармело Энтони (10-кратный участник Матча всех звезд, трехкратный олимпийский чемпион);

2. Дуайт Ховард (8-кратный участник Матча всех звезд, чемпион НБА 2020 года, трехкратный защитник года, олимпийский чемпион);

3. Сью Берд (четырехкратная чемпионка WNBA, пятикратная олимпийская чемпионка);

4. Майя Мур (четырехкратная чемпионка WNBA, двукратная олимпийская чемпионка);

5. Сильвия Фаулс (двукратная чемпионка WNBA, четырехкратная олимпийская чемпионка);

6. Дэн Кроуфорд (судья);

7. Билли Донован (двукратный чемпион NCAA в качестве тренера Флориды, главный тренер «Оклахомы» и «Чикаго»);

8. Микки Арисон (владелец «Майами»);

9. Мужская олимпийская сборная США 2008 года.

Во время мероприятия лауреаты получили памятные перстни и пиджаки в честь попадания в Зал славы баскетбола имени Нейсмита.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Hoophall – Basketball HOF
