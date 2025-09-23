Яннис Адетокумбо: «Игра в Европе гораздо более жесткая, но здесь нет Дюрена, Дэвиса, Адебайо, чтобы наносить эти удары»
Лидер «Милуоки» сравнил игру в НБА и Европе.
«Я считаю, что игра в Европе гораздо более жесткая. Ты получаешь больше ударов, но здесь нет таких мощных тел, которые эти удары наносят. Понимаете, о чем я?
Европейский стиль немного грязнее. Но здесь нет Джейлена Дюрена. Здесь нет Бэма Адебайо, нет Стивена Адамса. Нет Зака Иди, нет Энтони Дэвиса, нет Джарена Джексона-младшего. Я могу перечислять имена всю ночь. Тебе тоже прилетает, но в Европе нет таких мощных тел. Так что, в некотором смысле, достается меньше», – сказал Адетокумбо.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Eurohoops
