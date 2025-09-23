  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Яннис Адетокумбо: «Игра в Европе гораздо более жесткая, но здесь нет Дюрена, Дэвиса, Адебайо, чтобы наносить эти удары»
0

Яннис Адетокумбо: «Игра в Европе гораздо более жесткая, но здесь нет Дюрена, Дэвиса, Адебайо, чтобы наносить эти удары»

Лидер «Милуоки» сравнил игру в НБА и Европе.

«Я считаю, что игра в Европе гораздо более жесткая. Ты получаешь больше ударов, но здесь нет таких мощных тел, которые эти удары наносят. Понимаете, о чем я?

Европейский стиль немного грязнее. Но здесь нет Джейлена Дюрена. Здесь нет Бэма Адебайо, нет Стивена Адамса. Нет Зака Иди, нет Энтони Дэвиса, нет Джарена Джексона-младшего. Я могу перечислять имена всю ночь. Тебе тоже прилетает, но в Европе нет таких мощных тел. Так что, в некотором смысле, достается меньше», – сказал Адетокумбо.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Eurohoops
logoЯннис Адетокумбо
logoЭнтони Дэвис
logoЗак Иди
logoНБА
logoДжарен Джексон-младший
logoСтивен Адамс
logoБэм Адебайо
logoДжейлен Дюрен
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Яннис Адетокумбо: «Для меня стать MVP может быть важно, но выиграть что-то со сборной – важнее. Простите, но это так»
2сегодня, 08:58
Ник Калатес о Яннисе: «Он уморительный, ведет себя как клоун. По нему не скажешь, что это игрок уровня Топ-3 во всем мире»
сегодня, 06:54
Никола Йокич признан лучшим игроком НБА и главным претендентом на звание MVP, согласно опросу ESPN
19вчера, 21:38
Главные новости
«Партизан» хочет получить компенсацию за переход Франка Ниликины в «Олимпиакос»
8 минут назад
Джефф Тиг назвал Денниса Шредера самым раздражающим партнером по команде
35 минут назад
Огнен Добрич о сборной США на Олимпиаде-2024: «Леброн был намного лучше всех остальных в той команде»
4сегодня, 09:20
Яннис Адетокумбо: «Для меня стать MVP может быть важно, но выиграть что-то со сборной – важнее. Простите, но это так»
2сегодня, 08:58
Эйс Бэйли отказывался от просмотров перед драфтом, надеясь оказаться в «Вашингтоне»
3сегодня, 08:34
«Хьюстон» не может подписать никого из свободных агентов без расчистки платежной ведомости
11сегодня, 07:46
Стефен Карри обошел Энтони Эдвардса в опросе ESPN на лучшего действующего американского игрока
12сегодня, 07:24
«Хорнетс» пригасили сына Денниса Родмана в тренировочный лагерь
2сегодня, 07:07
Ник Калатес о Яннисе: «Он уморительный, ведет себя как клоун. По нему не скажешь, что это игрок уровня Топ-3 во всем мире»
сегодня, 06:54
Мэтт Барнс об особенности Кобе Брайанта: «Он стремился уничтожить соперника психологически и перехитрить, не полагаясь ни на что другое»
сегодня, 06:31
Ко всем новостям
Последние новости
Джо Дюмарс: «Зайон действительно очень усердно работал над собой»
3сегодня, 11:07
«Вашингтон» представил золотую форму, вдохновленную дизайном комплекта из конца 2010-х
2сегодня, 10:02Фото
Фанаты «Портленда» восторженно поприветствовали Дэмиана Лилларда
1сегодня, 08:05Видео
Сертач Шанлы близок к переходу в «Дубай»
сегодня, 06:59
Куинси Оливари примет участие в тренировочном лагере «Пистонс»
сегодня, 06:37
Шакил О′Нил выступил диджеем на дне рождения OnlyFans-модели Софи Рэйн
4сегодня, 05:45Видео
Дрю Холидэй: «Лиллард написал мне, что нынешние «Блэйзерс» имеют шанс стать очень хорошей командой»
сегодня, 05:13
Василие Мицич – самый высокооплачиваемый игрок «Хапоэля Тель-Авив»
1вчера, 20:20
Кара Лоусон возглавила женскую сборную США по баскетболу
вчера, 18:20Фото
Паком Дадье – главный кандидат на обмен из «Никс» (The Athletic)
вчера, 16:42