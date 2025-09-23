Яннис Адетокумбо о своих любимых игроках в НБА: «Мне нравятся Эдвардс, Дэвис и Ленард»

Яннис Адетокумбо назвал своих любимых игроков НБА.

«Я предпочитаю двусторонних игроков. Мне очень нравится Энтони Эдвардса , Энтони Дэвис . Понимаете, о чем я? Мне нравится Кавай .

Я люблю игроков, которые умеют играть и в защите, и в нападении, они словно «псы» на площадке.

Ты знаешь, что они всегда отдадут себя на 100%. Возможно, у них не все будет получаться, но они всегда выложатся на максимум», – поделился форвард «Милуоки».