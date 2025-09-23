Яннис Адетокумбо о своих любимых игроках в НБА: «Мне нравятся Эдвардс, Дэвис и Ленард»
Яннис Адетокумбо назвал своих любимых игроков НБА.
«Я предпочитаю двусторонних игроков. Мне очень нравится Энтони Эдвардса, Энтони Дэвис. Понимаете, о чем я? Мне нравится Кавай.
Я люблю игроков, которые умеют играть и в защите, и в нападении, они словно «псы» на площадке.
Ты знаешь, что они всегда отдадут себя на 100%. Возможно, у них не все будет получаться, но они всегда выложатся на максимум», – поделился форвард «Милуоки».
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: SPORT24
