Шон Маркс о Кэме Томасе: «Если нам не удалось договориться этим летом, не значит, что он не будет игроком «Нетс» в будущем»

Шон Маркс прокомментировал выбор Томаса принять квалификационное предложение.

«Возможно, это некрасивая часть бизнеса, когда вы не можете найти общий язык. Но я не хочу делать поспешных выводов: то, что мы не смогли договориться этим летом, не означает, что он не будет игроком «Нетс» в будущем или в течение этого сезона», – заявил генеральный менеджер «Бруклина ».

Кэм Томас отказался от двух вариантов контракта с «Нетс» до выбора квалификационного предложения