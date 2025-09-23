Шон Маркс о Кэме Томасе: «Если нам не удалось договориться этим летом, не значит, что он не будет игроком «Нетс» в будущем»
Шон Маркс прокомментировал выбор Томаса принять квалификационное предложение.
«Возможно, это некрасивая часть бизнеса, когда вы не можете найти общий язык. Но я не хочу делать поспешных выводов: то, что мы не смогли договориться этим летом, не означает, что он не будет игроком «Нетс» в будущем или в течение этого сезона», – заявил генеральный менеджер «Бруклина».
Кэм Томас отказался от двух вариантов контракта с «Нетс» до выбора квалификационного предложения
Йокич
Дончич
ШГА
Яннис
Эдвардс
Кто-то другой
