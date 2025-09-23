  • Спортс
0

Шон Маркс о Кэме Томасе: «Если нам не удалось договориться этим летом, не значит, что он не будет игроком «Нетс» в будущем»

Шон Маркс прокомментировал выбор Томаса принять квалификационное предложение.

«Возможно, это некрасивая часть бизнеса, когда вы не можете найти общий язык. Но я не хочу делать поспешных выводов: то, что мы не смогли договориться этим летом, не означает, что он не будет игроком «Нетс» в будущем или в течение этого сезона», – заявил генеральный менеджер «Бруклина».

Кэм Томас отказался от двух вариантов контракта с «Нетс» до выбора квалификационного предложения

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: страница инсайдера Майкла Скотто в соцсети X
logoШон Маркс
logoКэм Томас
logoБруклин
logoНБА
