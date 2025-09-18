Пау Газоль: «Очень понравились эмоции Янниса Адетокумбо и его любовь к своей стране»

Пау Газоль прокомментировал игры за сборную.

«В сборной Испании я становился другим человеком. Играть за свою страну – это что-то совершенно особенное. Представлять свой народ, свое государство, своих зрителей.

Мне очень понравились эмоции Янниса Адетокумбо на Евробаскете . Его любовь к своей стране, гордость, верность и вовлеченность в успех сборной», – признался чемпион мира и трехкратный чемпион Европы.