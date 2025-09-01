Дэмиан Лиллард подарил участникам своего тренировочного лагеря эксклюзивные кроссовки

Звезда «Портленда» сделал подарок молодым баскетболистам.

В своем баскетбольном лагере Formula Zero Elite Дэмиан Лиллард одарил игроков еще не выпущенными в продажу кроссовками Adidas.

Эксклюзивные Dame X были представлены в яркой цветовой гамме «Арбуз» с серебристыми полосами на аэродинамическом верхе. Кроссовки снабжены ярко-зелеными шнурками, а на воротнике голенища вышит логотип Formula Zero.