Леброн Джеймс: «Конец карьеры уже близко, но еще не наступил»

Звезда «Лейкерс» прояснил ситуацию вокруг своего возможного ухода из баскетбола.

«Я точно не собираюсь играть еще 23 года. Это точно. И даже не 10 лет. Я определенно готовлюсь к завершению карьеры, но этот момент еще не наступил.

Каждый раз, когда я берусь за что-то новое, все сразу говорят о завершении карьеры. Увидели, как ем палочками – он уходит из баскетбола. Надел футболку не по размеру – точно уходит. Начал играть в гольф – все, конец карьеры.

Это просто новое хобби. Но конец карьеры уже близко, он придет, просто еще не сейчас», – сказал Джеймс в интервью Complex.