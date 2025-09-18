3

Леброн Джеймс: «Конец карьеры уже близко, но еще не наступил»

Звезда «Лейкерс» прояснил ситуацию вокруг своего возможного ухода из баскетбола.

«Я точно не собираюсь играть еще 23 года. Это точно. И даже не 10 лет. Я определенно готовлюсь к завершению карьеры, но этот момент еще не наступил.

Каждый раз, когда я берусь за что-то новое, все сразу говорят о завершении карьеры. Увидели, как ем палочками – он уходит из баскетбола. Надел футболку не по размеру – точно уходит. Начал играть в гольф – все, конец карьеры.

Это просто новое хобби. Но конец карьеры уже близко, он придет, просто еще не сейчас», – сказал Джеймс в интервью Complex.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: Complex
logoЛеброн Джеймс
logoЛейкерс
logoНБА
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Леброн Джеймс о достижении отметки в 50 тысяч очков: «Отражение моего упорного труда и любви к игре»
11сегодня, 16:20
Бизнес-империи, гипервлияние игроков и симуляции. Никто и никогда не менял лигу так, как Леброн
18сегодня, 14:13
Легенды спорта, которые и в 40 были в порядке
54сегодня, 12:59
Олден Полинис: «Когда Леброн побеждает – дело в нем. Когда проигрывает – дело в его партнерах»
10сегодня, 08:40
Главные новости
Леброн Джеймс о легендарном матче Кобе Брайанта: «Клянусь, я знал, что он наберет больше 80-и очков»
12 минут назад
Лаури Маркканен представил свою версию «сборной Мира» для Матча всех звезд НБА
136 минут назад
Эйжа Уилсон и Аланна Смит стали – «Лучшие игроки оборонительного плана» сезона-2025 женской НБА
сегодня, 19:41Фото
Женская НБА. Первый раунд плей-офф. «Атланта» принимает «Индиану», «Лас-Вегас» сыграет с «Сиэтлом»
1сегодня, 18:52
Бывший сотрудник «Клипперс»: «Если Кавай был готов послать на ### «Сперс», то он не побоится сделать то же самое с нами»
5сегодня, 18:45
Инсайдер Ян Бегли: «Готов поставить, что Брогдон и Шэмет останутся c «Никс»
сегодня, 18:16
Андрей Ватутин: «Пистиолис один из лучших тренеров своего поколения в европейском баскетболе»
сегодня, 17:42
Андреас Пистиолис продлил контракт с ЦСКА до 2028 года
5сегодня, 17:30
Сэм Эмик: «Уорриорз» не спешат отдавать Кумингу в «Кингз», так как боятся, что он станет там звездой»
7сегодня, 17:05
Яннис Сферопулос: «Матч с ЦСКА – отличная возможность научиться побеждать в больших матчах»
1сегодня, 16:39
Ко всем новостям
Последние новости
Дуэйн Уэйд: «Эйжа Уилсон может обыграть некоторых игроков НБА»
2сегодня, 20:31
Патрик Беверли готов завершить карьеру, если в скором времени не найдет команду
сегодня, 19:21
Шейн Ларкин: «У меня были возможности вернуться в НБА, но я отказался»
1сегодня, 19:09
Тони Снелл о переходе во французский «Булазак»: «Я больше не мог играть в G-лиге»
1сегодня, 16:00
Товарищеский матч. ЦСКА победил «Дубай»
2сегодня, 15:21
Аарон Гордон появился на публике в майке своего покойного брата
сегодня, 14:40Фото
Андре Игудала: «Если бы Рашид Уоллес играл сегодня, он входил бы в топ-5 игроков лиги. Даже выше Янниса»
9сегодня, 13:41
Турнир Павлоса Яннакопулоса. «Панатинаикос» обыграл «Партизан»
сегодня, 13:21
Хассан Уайтсайд попытался продолжить карьеру в Китае, но провалил просмотр в «Шанхае»
сегодня, 10:20
«Майами» не стремится обменивать Эндрю Уиггинса и хочет оценить нынешний состав в официальных матчах
3сегодня, 07:53