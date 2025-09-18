Олден Полинис: «Когда Леброн побеждает – дело в нем. Когда проигрывает – дело в его партнерах»
Олден Полинис рассказал об отношении к Леброну Джеймсу.
Бывший игрок НБА поделился своей претензией к суперзвезде «Лейкерс».
«Единственное, что мне всегда не нравилось: когда Леброн побеждает – дело в нем. Когда проигрывает – дело в его партнерах.
Один из величайших, я большой поклонник. Обожаю его. Но это факт.
Мы чаще говорили бы о его величии, если бы он хотя бы раз сказал: «Дело во мне», – заключил Полинис.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Lakers Daily
