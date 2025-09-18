  • Спортс
Леброн Джеймс о достижении отметки в 50 тысяч очков: «Отражение моего упорного труда и любви к игре»

Леброн Джеймс прокомментировал свое уникальное достижение.

«Это отражение всей моей карьеры, моего труда, преданности ремеслу и любви к игре.

Я вложил столько часов в то, чтобы стать величайшим, стать лучшей версией себя. Тот момент – показатель этого, доказательство того, что усердная работа окупается», – заявил 40-летний баскетболист.

В сезоне-2024/25, своем 22-м в НБА, Джеймс набирал в среднем 24,4 очка, 7,8 подбора, 8,2 передачи, продолжая демонстрировать высокий уровень игры.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: Youtube-канал CBV GAME
