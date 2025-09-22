  • Спортс
Ежегодные доходы чемпионата Греции достигают 15 млн евро благодаря ТВ-контрактам и спонсорским сделкам

Греческий баскетбол демонстрирует впечатляющие финансовые показатели.

Чемпионата Греции по баскетболу получает около 15 млн евро в год от центральных спонсорских сделок и телевизионных прав. Каждому клубу напрямую достается минимум 700 тысяч евро, плюс бонусы за турнирное положение – аналогичного уровня выплат нет ни в одной другой европейской лиге.

Сейчас греческий чемпионат находится во втором году трехлетнего контракта с национальным ТВ на 20 млн евро и дополнительно заключил спонсорские соглашения на 7,5 млн евро в год.

Такой уровень финансовой стабильности делает чемпионат Греции примером для других национальных первенств, особенно учитывая, что даже в более крупных баскетбольных странах континента добиться подобных показателей удается редко.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: Eurohoops
