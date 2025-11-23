«Никчемный ниггер, не зазнавайся! Я не боюсь какого-то торонтовского ниггера». Энтони Эдвардс, Наз Рид и Диллон Брукс устроили треш-ток во время матча

Эдвардс, Рид и Брукс обменялись оскорблениями во время матча.

Во время вчерашнего матча против «Миннесоты» форвард «Финикса» Диллон Брукс попытался обыграть центрового «Вулвс» Наза Рида один на один.

Брукс смазал бросок, но центровой «Санс» Марк Уильямс забрал подбор и заработал 2+1. Брукс обрадовался этому и заявил Риду, что тот не может остановить никого из «Финикса ». Рид не остался в долгу и начал обмен оскорблениями с Бруксом.

Рид: «Никчемный ниггер, не зазнавайся! Заткнись, сука. Никчемный ниггер».

Брукс: «Ты жалок».

Спустя 20 секунд они снова встретились, и Брукс назвал Рида «сучкой». Судьи выписали обоим технические замечания, но это не остановило игроков.

Брукс – судье: «Он назвал меня сучкой, чего вы ожидаете? Что за #####?»

Рид: «Ты из Торонто. Я не боюсь какого-то торонтовского ниггера».

В третьей четверти защитник Энтони Эдвардс решил поставить Брукса на место. «Вулвс» совершили рывок, во время которого Эдвардс забросил через Брукса и начал кричать: «Этот ниггер не может меня остановить! Тащи свою задницу сюда!»

«Миннесоте» упустила победу в концовке , пропустив рывок «Финикса» 9:0.

После матча Брукс прокомментировал треш-ток между ним и соперниками.

«Они начали болтать слишком рано. Мне это нравится. Ребята становятся слишком уверенными в себе, а когда напряжение нарастает, у них глаза от страха расширяются. А игрок, который болтал слишком много, допустил 2 потери и смазал бросок», – отметил Брукс.