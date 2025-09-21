Тренер «Аделаиды» Майк Уэллс: «Панатинаикос» – лучшая команда мира за пределами НБА»
«Панатинаикос» впечатлил соперников в Австралии.
Греческий клуб выиграл товарищеский турнир, прошедший в Мельбурне и Сиднее, разгромив «Аделаиду» в заключительном матче (106:89).
«Панатинаикос» – лучшая команда мира за пределами НБА. У них невероятно сильный состав.
Игра против них стала интересным, уникальным вызовом. Они габаритные, высокие, точные в бросках. Делают кучу всего на площадке, было любопытно посмотреть, как мы смотримся на их фоне. Оценить наши сильные и слабые стороны.
Это противостояние – один из ярких моментов моей карьеры. Мне понравилось, надеюсь, им тоже, как и всем остальным и австралийской аудитории», – заявил главный тренер «Аделаиды» Майк Уэллс.
