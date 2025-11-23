«Я просто дорожил моментом, снова оказавшись на площадке». Джейден Айви, пропустивший 10 месяцев из-за двух операций, дебютировал в сезоне

Джейден Айви провел первый матч в сезоне, вернувшись после двух операций.

Защитник «Детройта » Джейден Айви дебютировал в сезоне в матче против «Милуоки ».

В своей первой игре регулярного чемпионата с 1 января Айви набрал 10 очков при 4 попаданиях с 6 бросков, отдал 2 результативные передачи и совершил 1 перехват за 15 минут, выходя на паркет со скамейки запасных.

«Я просто дорожил моментом, снова оказавшись на площадке сегодня вечером. Перед игрой я просто пытался осознать все, потому что перерыв был таким долгим. Мне потребовалось время, чтобы привыкнуть. Привыкнуть к разминке и к обычной игровой рутине. Но я испытывал огромную благодарность за то, что снова вышел на паркет», – сказал Айви после игры.

Защитник сломал малоберцовую кость во время матча на Новый год, из-за чего пропустил остаток прошлого сезона. Он сыграл в одном предсезонном матче, после чего почувствовал дискомфорт в правом колене, потребовавший проведения операции 16 октября.

Сегодня «Детройт» обыграл «Милуоки» со счетом 129:116, одержав 12-ю победу подряд.