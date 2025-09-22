«Олимпиакос» не будет подписывать контракт с Кристом Кумадже
Будущее Криста Кумадже в «Олимпиакосе» прояснилось.
По информации греческих СМИ, клуб из Пирея не планирует оставлять у себя в составе 220-саниметрового центрового.
Баскетболист, выступавший в прошлом сезоне за берлинскую «Альбу», станет свободным агентом и начнет поиски новой команды.
Решение связано с тем, что позиция центрового в «Олимпиакосе» уже достаточно укомплектована: в составе присутствуют Никола Милутинов, Донта Холл и Костас Адетокумбо.
Крист Кумадже примет участие в предсезонном лагере «Олимпиакоса»
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: Basketball Sphere
