«Олимпиакос» не будет подписывать контракт с Кристом Кумадже

Будущее Криста Кумадже в «Олимпиакосе» прояснилось.

По информации греческих СМИ, клуб из Пирея не планирует оставлять у себя в составе 220-саниметрового центрового.

Баскетболист, выступавший в прошлом сезоне за берлинскую «Альбу», станет свободным агентом и начнет поиски новой команды.

Решение связано с тем, что позиция центрового в «Олимпиакосе» уже достаточно укомплектована: в составе присутствуют Никола Милутинов, Донта Холл и Костас Адетокумбо.

Крист Кумадже примет участие в предсезонном лагере «Олимпиакоса»