0

Георгиос Барцокас: «Олимпиакосу» срочно нужен защитник»

Главный тренер греческого клуба подчеркнул необходимость усиления задней линии.

После того как Кинан Эванс выбыл из-за травмы, «Олимпиакос» находится в поисках нового защитника, чтобы заполнить брешь в составе.

«Нам срочно нужен защитник, и мы работаем в этом направлении.

Все защитники борются за то, чтобы перейти в «Олимпиакос». Это непростой период. Очевидно, что руководство работает над этим, а мы, тренеры, рассматриваем доступные варианты на рынке. В любом случае, мы должны немедленно получить защитника, потому что наши первоначальные планы на сезон находятся под угрозой», – сказал Барцокас.

Тренер добавил, что на данный момент поиск нового защитника является их приоритетом, тогда как решение по Кристу Кумадже, который находится с командой по тренировочному контракту, будет принято позже.

«Наш стартовый график очень насыщенный. Нам срочно нужен защитник, и мы сосредоточены на этих усилиях. Что касается Кумадже, мы примем совместное решение позже. У нас не было времени, чтобы рассмотреть его кандидатуру», – заключил главный тренер.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: BasketNews
