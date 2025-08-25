Джейсон Тейтум сменил прическу и заплел брейды

Суперзвезда «Бостона» решил освежить свой внешний вид.

В сети появились фотографии Джейсона Тейтума , на которых он предстал с новой прической.

Сейчас форвард «Селтикс» продолжает восстанавливаться после разрыва ахилла, полученного 12 мая. Ранее Тейтум был замечен на публичных мероприятиях, на которых он передвигался заметно легче.