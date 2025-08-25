Джейсон Тейтум сменил прическу и заплел брейды
Суперзвезда «Бостона» решил освежить свой внешний вид.
В сети появились фотографии Джейсона Тейтума, на которых он предстал с новой прической.
Сейчас форвард «Селтикс» продолжает восстанавливаться после разрыва ахилла, полученного 12 мая. Ранее Тейтум был замечен на публичных мероприятиях, на которых он передвигался заметно легче.
Кто станет чемпионом Евробаскета-2025?1994 голоса
Сербия
Германия
Франция
Литва
Турция
Греция
Кто-то другой
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости