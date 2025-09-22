Фото
1

Хесус Матео – новый главный тренер сборной Испании

Матео возглавил испанскую национальную команду.

Федерация баскетбола Испании официально объявила о назначении Хесуса Матео на должность главного тренера мужской сборной. Срок полномочий специалиста составит 4 года.

Матео сменит на этом посту Серджо Скариоло, который возглавлял команду в течение двух периодов (2009-2012, 2015-2025). Под руководством Скариоло испанцы выиграли четыре Евробаскета (2009, 2011, 2015, 2022), чемпионат мира (2019), а также серебряные медали Олимпийских игр 2012 года и «бронзу» Олимпиады-2016.

Для Матео это будет первый опыт работы со взрослой сборной, ранее он занимал должность ассистента тренера в молодежных командах.

В течение последних 11 лет Матео работал в «Реале». Восемь сезонов он провел в качестве помощника, а затем сменил Пабло Ласо на посту главного тренера. Под руководством Матео команда выиграла Евролигу в 2023 году и два титула чемпиона Испании в 2024 и 2025 годах.

Скариоло же сменил Матео в «Реале», подписав с клубом трехлетний контракт.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: соцсети сборной Испании
logoсборная Испании
Хесус Матео
logoСерджо Скариоло
