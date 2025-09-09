0

Серджо Скариоло получил высшую государственную награду Испании в сфере спорта

Серджо Скариоло был награжден высшей спортивной наградой Испании.

64-летний итальянец, завершивший свой второй период во главе сборной Испании, был награжден Большим крестом Королевского ордена «За спортивные заслуги» – высшей наградой страны в области спорта.

Скариоло руководил национальной командой дважды – с 2009 по 2012 и с 2015 по 2025 год, в общей сложности 15 лет.

Его уход последовал за сенсационным вылетом сборной Испании с Евробаскета-2025, после чего Скариоло сосредоточится на работе в «Реале».

Под его руководством сборная Испании превратилась в одного из лидеров мирового баскетбола, завоевав восемь медалей: серебро и бронзу Олимпийских игр 2012 и 2016, золото чемпионата мира-2019, а также четыре золотые медали Евробаскета (2009, 2011, 2015, 2022) и бронзу турнира 2017 года.

Правительство Испании отметило исторический вклад тренера, официально утвердив решение о награждении.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: Eurohoops
