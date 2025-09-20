Чус Матео: «Жена хочет, чтобы я быстрее снова начал тренировать и убрал руки от ее сада»

Чус Матео прокомментировал возможное будущее в сборной Испании.

56-летний специалист является главным кандидатом на позицию во главе национальной команды.

«Горжусь тем, что меня вообще рассматривают. Есть и другие претенденты высокого уровня, которые отлично справятся с работой. У испанской сборной великая история побед. Сейчас пришло время сжать зубы и упорно трудиться, особенно в плане молодежи, которая должна выйти на хороший уровень через несколько лет. Мы на перепутье, в процессе перехода. Но наши игроки абсолютно точно смогут вернуться на вершину, хоть и сложно ожидать от них повторения достижений поколения Газолей, Руди Фернандеса, Хуана Карлоса Наварро, Серхио Юля, Рикки Рубио и Чачо Родригеса.

Сейчас я стараюсь оставаться спокойным и терпеливым. Жду следующего этапа своей карьеры. Хотел бы вернуться к тренерской работе как можно быстрее. Баскетбол – слишком важная часть моей жизни. Жена тоже этого хочет, чтобы я убрал руки от ее растений в саду. Мне там не место. Баскетбольная арена мне роднее», – заключил Матео.