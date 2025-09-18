  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Рейтинг сборных ФИБА. США лидируют, Германия поднялась на 2-е место, Турция совершила рывок на 15 позиций
Фото
0

Рейтинг сборных ФИБА. США лидируют, Германия поднялась на 2-е место, Турция совершила рывок на 15 позиций

ФИБА обновила рейтинг сборных после завершения континентальных турниров.

Сборная Германии поднялась на вторую строчку обновленного рейтинга ФИБА благодаря победе на Евробаскете-2025. Немцы оформили свой второй титул чемпиона Европы, пройдя турнир без поражений.

США, действующие олимпийские чемпионы, сохранили лидерство. Сербия, вылетевшая в 1/8 финала Евробаскета, опустилась на третью позицию.

Франция осталась четвертой, Канада поднялась на одну позицию и заняла пятое место. Победитель чемпионата Азии Австралия, обошла Испанию и теперь идет шестой.

Самым большим рывком в топ-50 может похвастаться Турция, которая впервые с 2001 года вышла в финал Евробаскета и взлетела с 27-й на 12-ю строчку.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: FIBA
logoФИБА
logoсборная Канады
logoсборная Сербии
logoсборная США
logoЕвробаскет-2025
logoсборная Турции
logoсборная Австралии
logoсборная Испании
logoсборная Франции
logoсборная Германии
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Объявлена символическая сборная Евробаскета-2025
2014 сентября, 20:45
Хорхе Гарбахоса: «На Евробаскете-2029 не будет матчей бэк-ту-бэк. Рассмотрим возможность замен травмированных игроков»
13 сентября, 19:15
Президент ФИБА-Европа Хорхе Гарбахоса намекнул на запуск европейского проекта НБА в 2027 году
13 сентября, 13:25
Главные новости
Десмонд Бэйн о потенциале «Орландо»: «Не вижу никаких пределов для этой команды»
13 минут назад
Межконтинентальный кубок ФИБА. Сборная G-лиги вырвала победу у «Фламенго», «Аль-Ахли» уступил «Уникахе»
сегодня, 13:57Live
Женская НБА. Первый раунд плей-офф. «Атланта» принимает «Индиану», «Лас-Вегас» сыграет с «Сиэтлом»
сегодня, 13:56
Возможный контракт Гэри Пэйтона на 2 года и 7,9 миллиона с «Уорриорз» зависит от исхода переговоров с Джонатаном Кумингой
10сегодня, 11:55
«Олимпиакос» предложил Монте Моррису крупный двухлетний контракт
сегодня, 11:35
Разыгрывающий «Реала» Тео Маледон получил травму приводящей мышцы левого бедра
сегодня, 11:24
Кейд Каннингем: «Детройт – город самых страстных болельщиков»
сегодня, 10:59
Сотрудник «Клипперс» о работе с Каваем Ленардом: «Это кошмар. С его представителями невозможно иметь дело»
13сегодня, 10:45
Стив Керр: «В команде порядка 2-3 драк каждый год, это нормально»
7сегодня, 10:33
Бывший защитник «Орландо» Тревелин Куин перешел в «Гуандун»
1сегодня, 09:59
Ко всем новостям
Последние новости
Аарон Гордон появился на публике в майке своего покойного брата
35 минут назадФото
Андре Игудала: «Если бы Рашид Уоллес играл сегодня, он входил бы в топ-5 игроков лиги. Даже выше Янниса»
4сегодня, 13:41
Турнир Павлоса Яннакопулоса. «Панатинаикос» обыграл «Партизан»
сегодня, 13:21
Хассан Уайтсайд попытался продолжить карьеру в Китае, но провалил просмотр в «Шанхае»
сегодня, 10:20
«Майами» не стремится обменивать Эндрю Уиггинса и хочет оценить нынешний состав в официальных матчах
3сегодня, 07:53
Кристиан Шумейт присоединится к тренировочному лагерю «Нового Орлеана»
сегодня, 07:16
Кевин Дюрэнт прокомментировал слова Патрика Беверли о Трэе Янге: «Прекращай, братишка, это звучит как бред»
1сегодня, 05:40
«Миннесота» просмотрит 26-летнего защитника Ножела Истерна
сегодня, 05:15
«Бруклин» подписал частично гарантированный контракт с Д’Андре Дэвисом и отчислил Дэвида Муоку
сегодня, 04:16
Дилан Озетковски: «Брал пример с Кевина Гарнетта и Хакима Оладжувона»
2вчера, 21:01