Рейтинг сборных ФИБА. США лидируют, Германия поднялась на 2-е место, Турция совершила рывок на 15 позиций
ФИБА обновила рейтинг сборных после завершения континентальных турниров.
Сборная Германии поднялась на вторую строчку обновленного рейтинга ФИБА благодаря победе на Евробаскете-2025. Немцы оформили свой второй титул чемпиона Европы, пройдя турнир без поражений.
США, действующие олимпийские чемпионы, сохранили лидерство. Сербия, вылетевшая в 1/8 финала Евробаскета, опустилась на третью позицию.
Франция осталась четвертой, Канада поднялась на одну позицию и заняла пятое место. Победитель чемпионата Азии Австралия, обошла Испанию и теперь идет шестой.
Самым большим рывком в топ-50 может похвастаться Турция, которая впервые с 2001 года вышла в финал Евробаскета и взлетела с 27-й на 12-ю строчку.
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: FIBA
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости