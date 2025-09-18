Рейтинг сборных ФИБА. США лидируют, Германия поднялась на 2-е место, Турция совершила рывок на 15 позиций

ФИБА обновила рейтинг сборных после завершения континентальных турниров.

Сборная Германии поднялась на вторую строчку обновленного рейтинга ФИБА благодаря победе на Евробаскете-2025. Немцы оформили свой второй титул чемпиона Европы, пройдя турнир без поражений.

США, действующие олимпийские чемпионы, сохранили лидерство. Сербия, вылетевшая в 1/8 финала Евробаскета, опустилась на третью позицию.

Франция осталась четвертой, Канада поднялась на одну позицию и заняла пятое место. Победитель чемпионата Азии Австралия, обошла Испанию и теперь идет шестой.

Самым большим рывком в топ-50 может похвастаться Турция, которая впервые с 2001 года вышла в финал Евробаскета и взлетела с 27-й на 12-ю строчку.