Саддетин Саран сменил Али Коча на посту президента спортивного клуба «Фенербахче»
Саран стал новым президентом «Фенербахче».
Али Коч, занимавший должность президента спортивного клуба «Фенербахче» с 2018 года, проиграл голосование Саддетину Сарану (12068 против 12325).
Сообщается, что разница в 257 голосов сделала эти выборы одними из самых напряженных в истории клуба.
Саран, возглавляющий холдинг Saran Group с инвестициями в медиа, вещание и спорт, ранее входил в совет директоров «Фенербахче» и на протяжении своей карьеры поддерживал тесные связи с клубом.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: BasketNews
