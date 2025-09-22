Саддетин Саран сменил Али Коча на посту президента спортивного клуба «Фенербахче»

Саран стал новым президентом «Фенербахче».

Али Коч, занимавший должность президента спортивного клуба «Фенербахче » с 2018 года, проиграл голосование Саддетину Сарану (12068 против 12325).

Сообщается, что разница в 257 голосов сделала эти выборы одними из самых напряженных в истории клуба.

Саран, возглавляющий холдинг Saran Group с инвестициями в медиа, вещание и спорт, ранее входил в совет директоров «Фенербахче» и на протяжении своей карьеры поддерживал тесные связи с клубом.