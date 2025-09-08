0

Василие Мицич рассказал, какие клубы интересовались им этим летом

Сербский защитник опроверг слухи о контактах с «Панатинаикосом».

«Что касается Европы, у меня не было контакта с «Панатинаикосом». У меня отличные отношения с тренером Эргином Атаманом, но у них другое видение.

Некоторые клубы не могли удовлетворить мои финансовые требования. Четыре команды активно конкурировали: «Реал», «Хапоэль», «Фенербахче» и «Олимпиакос».

Также первыми откликнулись на мои запросы «Црвена Звезда» и «Анадолу Эфес», – поделился Мицич в подкасте X and O’s Chat.

С 2023 года серб выступал в НБА за «Оклахому», «Шарлотт» и «Финикс», набирая в среднем 6,8 очка и 3,9 передачи.

«Больше никаких слухов». «Хапоэль Тель-Авив» объявил о подписании Василие Мицича

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: подкаст X and O’s Chat
