Шарунас Ясикявичюс: «Нам нужно забыть о прошлом сезоне. Трофей уже в музее и останется там»

Главный тренер «Фенербахче» объяснил подход к новому сезону.

«Нам нужно забыть о прошлом сезоне. Трофей уже в музее и останется там. Даже в предсезонных матчах соперники играют против нас с двойной энергией. Мы должны быть к этому готовы.

Часто ты завершаешь сезон, формируешь состав в апреле или мае, но в этом году у нас не получилось этого сделать. Однако это не значит, что состав станет лучше или хуже.

В итоге мы пошли по пути НБА, потому что рынок заставил нас. Мы должны быть довольны игроками, которых мы привели, но нам нужно посмотреть, как они адаптируются, как приспособятся к европейской жизни и баскетболу. В первую очередь, нам нужно набраться терпения», – заключил 49-летний специалист.

«Фенербахче » сыграет свой первый матч нового сезона Евролиги 1 октября (против «Парижа»).