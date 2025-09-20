Фото
Тэйлен Хортон-Такер присоединился к «Фенербахче»

Американский защитник продолжит карьеру в Европе.

«Фенербахче» объявил о заключении 2-летнего договора с Тэйленом Хортон-Такером (24 года, 193 см).

За 6 лет карьеры в НБА защитник провел 305 матчей, выступая в составах «Лейкерс», «Юты» и «Чикаго». 

В прошлом сезоне чемпион НБА-2020 принял участие в 58 матчах за «Буллс», набирая в среднем 6,5 очка, 1,7 подбора и 1,4 передачи за 12,5 минуты на паркете.

