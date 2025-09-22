Трэйси Макгрэйди: «Мне не нужно быть Кобе, чтобы выиграть с Шаком чемпионский титул. Уэйд доказал это»

Макгрэйди уверен, что смог бы стать чемпионом в команде с О′Нилом.

«Я смотрю на то, каким игроком я был в то время, вижу Шака , самого доминирующего баскетболиста, и думаю о том, как бы я играл с таким парнем, как Шак, учитывая все эти разговоры о «культуре чемпионских перстней». Черт возьми, да, я бы выиграл перстень со здоровяком, верно? И причина, по которой я так говорю, в том, что если вернуться к началу 2000-х и посмотреть на ту сборную НБА, то кто там был рядом с Кобе ? Я был в первой пятерке.

Но когда я смотрю на то, каким игроком я был в тот конкретный период, я не говорю, что я – Кобе. Мне не нужно быть Кобе, чтобы выиграть с Шаком чемпионский титул. Ди Уэйд доказал это, разве нет? Ди Уэйд это доказал. Мы говорим об очень коротком периоде в моей карьере, когда я считался топ-5 игроком в НБА . Вот и все, о чем мы говорим. И учитывая, кем был Шак в тот момент времени, просто представьте меня рядом с ним. Это никоим образом не неуважение к Бину (Кобе). Нисколько. Этот парень – один из величайших игроков топ-5 за всю историю», – сказал Макгрэйди .