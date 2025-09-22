  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Трэйси Макгрэйди: «Мне не нужно быть Кобе, чтобы выиграть с Шаком чемпионский титул. Уэйд доказал это»
0

Трэйси Макгрэйди: «Мне не нужно быть Кобе, чтобы выиграть с Шаком чемпионский титул. Уэйд доказал это»

Макгрэйди уверен, что смог бы стать чемпионом в команде с О′Нилом.

«Я смотрю на то, каким игроком я был в то время, вижу Шака, самого доминирующего баскетболиста, и думаю о том, как бы я играл с таким парнем, как Шак, учитывая все эти разговоры о «культуре чемпионских перстней». Черт возьми, да, я бы выиграл перстень со здоровяком, верно? И причина, по которой я так говорю, в том, что если вернуться к началу 2000-х и посмотреть на ту сборную НБА, то кто там был рядом с Кобе? Я был в первой пятерке.

Но когда я смотрю на то, каким игроком я был в тот конкретный период, я не говорю, что я – Кобе. Мне не нужно быть Кобе, чтобы выиграть с Шаком чемпионский титул. Ди Уэйд доказал это, разве нет? Ди Уэйд это доказал. Мы говорим об очень коротком периоде в моей карьере, когда я считался топ-5 игроком в НБА. Вот и все, о чем мы говорим. И учитывая, кем был Шак в тот момент времени, просто представьте меня рядом с ним. Это никоим образом не неуважение к Бину (Кобе). Нисколько. Этот парень – один из величайших игроков топ-5 за всю историю», – сказал Макгрэйди.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: подкаст Гилберта Аренаса
logoТрэйси Макгрэйди
logoШакил О′Нил
logoНБА
logoКобе Брайант
logoДуэйн Уэйд
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Никто не мог остановить Гранта Хилла, он запихивал тебя в корзину». Дуэйн Уэйд вспомнил игроков, которым травмы помешали раскрыть свой потенциал
916 сентября, 08:46
Трэйси Макгрэйди: «Если бы Леброн познакомился с треугольным нападением в раннем возрасте, то не было бы сомнений в том, кто является величайшим игроком»
1313 сентября, 07:32
Тайрон Лю: «Трэйси Макгрэйди точно выиграл бы с Шаком. У него не было слабостей. Но смог бы он постоянно держать Шака в тонусе?»
628 августа, 05:26
Главные новости
Зак Рэндольф: «Большие» вымирают»
223 минуты назад
Мария Клюндикова позволила «Миннесоте» выиграть 4-ю четверть (23:10) и матч, закончив игру с показателем полезности «+14»
4сегодня, 05:25
23+8+7 Кортни Уильямс помогли «Миннесоте» обыграть «Финикс» в первой игре серии
сегодня, 05:02Видео
Женская НБА. 1/2 финала. 34 очка Митчелл помогли «Индиане» справиться с «Лас-Вегасом» (1-0), «Миннесота» обыграла «Финикс» (1-0)
5сегодня, 04:11
34 очка Келси Митчелл помогли «Индиане» начать серию с «Лас-Вегасом» с победы
1вчера, 20:59Видео
«Олимпиакос», скорее всего, сосредоточится на подписании Дэлано Бэнтона, Монте Моррис затягивает переговоры
2вчера, 20:27
Джефф Тиг: «У Порзингиса контрактный год, «Атланта» выйдет в финал конференции»
9вчера, 19:55
Пол Пирс: «Джейлену Брауну нельзя подходить к сезону с целью набирать побольше очков, чтобы компенсировать отсутствие Джейсона Тейтума»
1вчера, 19:20
Джеймс Уорти: «Лука Дончич похож на Мэджика Джонсона умением фиксировать обстановку у себя в голове»
1вчера, 19:05
Джеймс Уорти: «Деандре Эйтону пришло время понюхать пороху. Стать охотником»
7вчера, 18:55
Ко всем новостям
Последние новости
Джеремайя Робинсон-Эрл присоединится к «Далласу»
52 минуты назад
«Денвер» подписал защитника Джаванте Маккоя
сегодня, 05:43
«Автодор» победил в домашнем товарищеском турнире памяти В. Е. Родионова, обыграв МБА-МАИ в финале
вчера, 19:45
«Локомотив-Кубань» уступил «Тюрк Телекому» (82:96) и завершил серию матчей в Турции с результатом 4-3
вчера, 18:40
«Астана» будет выступать в дивизионе West Asia League в азиатском турнире FIBA WASL
вчера, 18:22Фото
Наталия Фураева: «Участие команд Евролиги в Суперкубке несомненно придает дополнительную ответственность, будем тренировать психологию»
вчера, 17:10
Бэм Адебайо вручил Эйже Уилсон трофей MVP
3вчера, 15:13Видео
Зоран Драгич присоединился к хорватскому «Сплиту»
вчера, 14:59Фото
Турнир Павлоса Яннакопулоса. «Партизан» взял верх над «Сиднеем», «Панатинаикос» крупно победил «Аделаиду» и выиграл турнир
вчера, 13:38
Грант Уильямс и Джош Грин пропустят тренировочный лагерь «Шарлотт»
вчера, 12:30