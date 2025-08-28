Тайрон Лю: «Трэйси Макгрэйди точно выиграл бы с Шаком. У него не было слабостей. Но смог бы он постоянно держать Шака в тонусе?»

Тайрон Лю порассуждал о Трэйси Макгрэйди.

Бывший баскетболист ранее заявил , что взял бы титул с Шакилом О’Нилом в «Лейкерс» вместо Кобе Брайанта.

«Не знаю, смог ли бы Ти-Мак держать Шака в тонусе. Кобе делал это. Мог ли Макгрэйди? Не знаю. Но с точки зрения таланта он был одним из наиболее ярких игроков в истории баскетбола. Точно побеждал бы, но в какой степени?

У него не было слабостей. В защите мог держать с 1-й по 4-ю позиции. В нападении – пик-н-роллы, передачи, правильные решения. Игра в посте, средние броски. Он бы точно раскрылся. Ну и рядом Шак – лучший игрок в мире», – заключил Лю.