Трэйси Макгрэйди: «Если бы Леброн познакомился с треугольным нападением в раннем возрасте, то не было бы сомнений в том, кто является величайшим игроком»

Макгрэйди считает, что система Фила Джексона помогла бы Джеймсу.

«Если бы Леброн познакомился с треугольным нападением в раннем возрасте, он невероятно развил бы свою игру.

Если мы возьмем Брона с его атлетизмом, скоростью и всем прочим, ловкостью, и поместим его в ту систему, чтобы он учился ей, я не думаю, что были бы какие-либо сомнения в том, кто является величайшим игроком», – заявил Макгрэйди.

Треугольное нападение – система, популяризированная Филом Джексоном в «Чикаго» и «Лейкерс». Его основным принципом было предоставление игроку с мячом двух вариантов для передачи в любой момент, создавая на площадке «треугольники» и позиционное преимущество там, где движется мяч.