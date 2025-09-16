«Никто не мог остановить Гранта Хилла, он запихивал тебя в корзину». Дуэйн Уэйд вспомнил игроков, которым травмы помешали раскрыть свой потенциал

Уэйд назвал звезд лиги, чьи карьеры, как он считает, были испорчены травмами.

«Таких много. Я рос, наблюдая за Грантом Хиллом. Сейчас можно посмотреть его хайлайты и убедиться, что Хилл доминировал, когда пришел в лигу.

Мой «Чикаго», Скотти Пиппен был настоящей звездой, но, черт возьми, Скотти не мог удержать Гранта. Никто не мог остановить Гранта Хилла , он запихивал тебя в корзину.

Трэйси Макгрэйди – удивительная карьера. Мы говорим о парнях, у которых и так были великие карьеры, но если бы они не получили травм, то сейчас мы говорили бы о них в совершенно другой категории.

Так что Трэйси Макгрэди, Яо Мин. Карьера Яо Мина оказалась короткой из-за травм. Мы говорим о «большом», который мог бросать с отклонением прямо от трехочковой линии. Его чувство мяча было невероятным. Яо был хорош, чувак... Я наблюдал за ним, когда только пришел в лигу, и видел, что нельзя было ничего поделать с Яо Мином , если бы не травмы.

Брэндон Рой. Если бы Брэндон Рой не травмировался, мы бы говорили об одном из лучших атакующих защитников всех времен», – перечислил Уэйд.

В комментариях к своему подкасту Уэйд дополнил список, назвав Деррика Роуза и Грега Одена.