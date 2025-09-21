Зоран Драгич присоединился к хорватскому «Сплиту»

«Сплит» подписал Зорана Драгича.

36-летний словенский защитник (196 см) продолжит карьеру в хорватском клубе. Драгич вернется в Адриатическую лигу, в которой раньше представлял «Цедевиту Олимпию».

Прошлый сезон защитника прошел в испанском «Бильбао», Драгич набирал 8,3 очка, 2,5 подбора и 1,9 передачи в национальном чемпионате.