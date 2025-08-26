Яго дос Сантос покинет «Црвену Звезду»

Бразильский защитник больше не будет выступать за сербский клуб.

«Црвена Звезда » сообщила, что разыгрывающий Яго дос Сантос (26 лет, 178 см) не будет представлять команду в следующем сезоне.

Сейчас дос Сантос выступает за сборную Бразилии на чемпионате Америки. В заявлении сербского клуба говорится, что разыгрывающий уже ищет себе новую команду.

Дос Сантос, контракт с которым был рассчитан до 2027 года, присоединился к «Црвене Звезде» летом 2023 года после выступлений за немецкий «Ульм».

В прошлом сезоне Евролиги разыгрывающий в среднем набирал 6,3 очка, 1,6 подбора и 3,3 передачи в 35 матчах.