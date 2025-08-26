2

Яго дос Сантос покинет «Црвену Звезду»

Бразильский защитник больше не будет выступать за сербский клуб.

«Црвена Звезда» сообщила, что разыгрывающий Яго дос Сантос (26 лет, 178 см) не будет представлять команду в следующем сезоне.

Сейчас дос Сантос выступает за сборную Бразилии на чемпионате Америки. В заявлении сербского клуба говорится, что разыгрывающий уже ищет себе новую команду.

Дос Сантос, контракт с которым был рассчитан до 2027 года, присоединился к «Црвене Звезде» летом 2023 года после выступлений за немецкий «Ульм».

В прошлом сезоне Евролиги разыгрывающий в среднем набирал 6,3 очка, 1,6 подбора и 3,3 передачи в 35 матчах.

