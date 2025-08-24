0

«Црвена Звезда» рассталась с Лукой Митровичем

Еще один сербский игрок покинул «Црвену Звезду».

Белградский клуб объявил о расставании с тяжелым форвардом Лукой Митровичем (32 года, 203 см).

В общей сложности Митрович провел в составе «Црвены Звезды» девять сезонов – с 2011 по 2017 год, а затем во время своего второго пребывания в клубе с 2021 по 2025 год.

Митрович сыграл в форме «Црвены Звезды» 524 матча, заняв второе место в истории клуба по этому показателю. За это время он набрал 3 932 очка и завоевал с клубом 19 чемпионских титулов (5 титулов Адриатической лиги, 6 титулов чемпиона Сербии и 8 Кубков имени Радивоя Корача).

В прошлом сезоне Евролиги Митрович в 29 матчах за «Звезду» набирал в среднем 5,6 очка и делал 2,9 подбора. 

