«Црвена Звезда» рассталась с Неманей Недовичем
Неманя Недович покинул «Црвену Звезду».
34-летний разыгрывающий завершил второй отрезок своей карьеры в сербском клубе.
Всего Недович завоевал 6 титулов с командой (Адриатическая лига, 3 Кубка Корача и 2 чемпионата Сербии).
В прошедшем сезоне Евролиги на счету защитника 9,2 очка, 1,5 подбора и 2,9 передачи за 18,6 минуты в среднем.
Кто станет чемпионом Евробаскета-2025?2075 голосов
Сербия
Германия
Франция
Литва
Турция
Греция
Кто-то другой
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети «Црвены Звезды»
