«Црвена Звезда» рассталась с Неманей Недовичем

Неманя Недович покинул «Црвену Звезду».

34-летний разыгрывающий завершил второй отрезок своей карьеры в сербском клубе.

Всего Недович завоевал 6 титулов с командой (Адриатическая лига, 3 Кубка Корача и 2 чемпионата Сербии).

В прошедшем сезоне Евролиги на счету защитника 9,2 очка, 1,5 подбора и 2,9 передачи за 18,6 минуты в среднем.