Инсайдер Тим Макмэн: «Обмен заставил Луку повзрослеть»

По мнению эксперта, переход в «Лейкерс» положительно повлиял на Дончича.

«Я думаю, что эта пощечина в виде обмена, то, как это произошло, и его последствия стали серьезным сигналом к пробуждению для Луки . Я считаю, это заставило его повзрослеть. И, посмотрите, раньше уже были проблески того, что он начал серьезно относиться к своей физической форме.

Сейчас же кажется, что это настоящий переломный момент. Сможет ли он сохранить это в течение всего сезона? Посмотрим. Но мы видим взросление Луки. То, как он взаимодействовал и вел за собой сборную Словении. Вы видели такое раньше? В такой степени – никогда.

Ему не приходилось быть лидером в «Далласе». Кайри Ирвинг был лидером. Джейлен Брансон направлял всех голосом. А на Евробаскете камера была рядом с собраниями сборной Словении, так что все все видели. Я думаю, это было свидетельством его взросления.

То, как он работал с руководством «Лейкерс », как занимался привлечением игроков – все это важно. Это не похоже на то, что было в «Далласе». Безусловно, отношения с руководством «Мэверикс» полностью разладились. Но даже по сравнению с лучшими временами подход Луки теперь совершенно другой.

Его подход к общению с медиа стал другим. Теперь, когда мы говорим о взрослении, о чем еще мы вспоминаем? О разговорах с судьями.

Один из тренеров, работавших с ним в «Далласе», сказал мне, что, по его мнению, это тоже связано с физической формой. Когда есть усталость, появляется и разочарование. А когда Лука расстроен, он дает об этом знать судьям. Так что, возможно, Лука в лучшей форме сможет… я не говорю, что этого совсем не будет, но таких сцен точно станет меньше», – сказал Макмэхон.