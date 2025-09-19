Роб Пелинка: «Выступление Луки Дончича на Евробаскете доказало, что он претендует на звание лучшего игрока планеты»

Роб Пелинка воодушевлен летом Луки Дончича.

«Игра Луки на Евробаскете доказала всему миру, что он входит в предельно короткий список претендентов на звание лучшего игрока планеты, если уже не находится на его вершине.

В США упор летом делают на индивидуальные тренировки. В такой ситуации иногда теряется ценность командной обстановки.

Лука демонстрирует свою лучшую форму, когда находится в соревновательной атмосфере, она его оживляет и приводит в тонус», – рассудил генменеджер «Лейкерс».