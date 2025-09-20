Роберт Орри: «Если бы «Лейкерс» были умны, они бы организовали «сайн-энд-трэйд» Остина Ривза»

Орри считает, что Ривз не подходит в пару к Луке Дончичу.

«Если бы «Лейкерс» были умны, они бы организовали «сайн-энд-трэйд» Ривза. И причина, по которой я так говорю, в том, что у тебя в команде есть два игрока, которые в значительной степени одинаковы, я имею в виду Луку Дончича и Эй Ара [Остина Ривза ]. И я не говорю, что у них одинаковый набор навыков. Они играют на одной позиции; они делают в основном одно и то же.

Поймите меня правильно, я люблю Эй Ара и считаю, что он умеет играть, но вам не нужно два одинаковых баскетболиста. НБА – это всегда про совместимость. Вы посмотрите на все великие команды – у всех у них есть что-то разное. Нет двух Никол Йокичей. Нет двух Яннисов Адетокумбо, нет двух Шэев Гилджес-Александеров.

Даже посмотрите на то, что сделал «Майами» с Леброном и тем «большим трио», все трое были разными. Посмотрите на то, что сделали «Лейкерс » и что сделала та команда в зеленом [«Бостон»], – все они разные», – сказал Орри .

Ранее сообщалось, что Остин Ривз отклонил продление на 90 миллионов долларов, и ожидается, что он откажется от своей опции игрока на 14,9 миллиона на сезон-2026/27.