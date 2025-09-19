  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Роб Пелинка: «Если будут разумные варианты обменов в разрезе чемпионских амбиций, мы их осуществим»
Роб Пелинка: «Если будут разумные варианты обменов в разрезе чемпионских амбиций, мы их осуществим»

«Лейкерс» не считают свое межсезонье завершенным.

«Если будут разумные варианты обменов в разрезе чемпионских амбиций, мы их осуществим. Совместное присутствие Луки Дончича и Леброна Джеймса в нашем составе в этом сезоне – это важный для нас момент, постараемся сделать все, чтобы добиться 18-го титула», – заявил Роб Пелинка.

«Лейкерс» рассчитывают в случае возможности использовать истекающие контракты форвардов Руи Хатимуры (18,3 миллиона) и Макси Клебера (11 миллионов) и защитника Гэйба Винсента (11,5 миллиона) в потенциальной сделке вместе с драфт-пиком 2031 или 2032 года. Клуб готов принимать долгосрочные контракты, выходящие за рамки следующего сезона.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: ESPN
