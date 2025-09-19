Кевин Дюрэнт вернул доступ к своему криптокошельку и, предположительно, мог получить 180-кратную прибыль от активов

Кевин Дюрэнт вернул свои инвестиции.

На днях агент игрока Рич Клейман рассказал об утерянном доступе к профилю в Coinbase. Чуть позже представители агента сообщили, что многолетняя ситуация благополучно разрешилась.

Объем инвестированных средств не разглашается, но по оценкам, активы игрока в криптовалюте, которые он не трогал с 2016 года из-за потери данных, должны были вырасти примерно в 180 раз.