  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Кевин Дюрэнт вернул доступ к своему криптокошельку и, предположительно, мог получить 180-кратную прибыль от активов
5

Кевин Дюрэнт вернул доступ к своему криптокошельку и, предположительно, мог получить 180-кратную прибыль от активов

Кевин Дюрэнт вернул свои инвестиции.

На днях агент игрока Рич Клейман рассказал об утерянном доступе к профилю в Coinbase. Чуть позже представители агента сообщили, что многолетняя ситуация благополучно разрешилась.

Объем инвестированных средств не разглашается, но по оценкам, активы игрока в криптовалюте, которые он не трогал с 2016 года из-за потери данных, должны были вырасти примерно в 180 раз.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Business Insider
происшествия
logoХьюстон
logoКевин Дюрэнт
logoНБА
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Кевин Дюрэнт ответил болельщику на критику из-за перехода в ГСВ в 2016-м: «Я оказал на твою жизнь большее влияние, чем твой отец»
9сегодня, 04:39
Кевин Дюрэнт: «Надеюсь играть до 40 с лишним лет»
3вчера, 08:20
У Кевина Дюрэнта нет доступа к своему криптокошельку с инвестициями с 2016 года
7вчера, 08:08
Главные новости
Дрэймонд Грин жестко сыграл против китайского фаната, вышедшего на паркет в майке Джордана Пула
1 минуту назадВидео
Женская НБА. Первый раунд плей-офф. «Финикс» и «Нью-Йорк» разыграют последнее место в полуфинале
116 минут назад
Тайлер Хирро пропустит около 8 недель в результате успешной операции на голеностопе
40 минут назад
Эргин Атаман: «Панатинаикос» может выставить два состава уровня «Финала четырех» Евролиги»
55 минут назад
ESPN планирует сохранить «Inside the NBA» в прежнем полноценном формате
сегодня, 19:20
Агент Джонатана Куминги: «Кингз» были готовы дать ему свободу. Именно ему придется жертвовать в «Уорриорз»
3сегодня, 18:59
Тайриз Халибертон: «Терпеть не мог прозвище «Хали». Теперь так называются мои кроссовки. Соцсети не победить»
сегодня, 18:55Фото
Роб Пелинка: «Выступление Луки Дончича на Евробаскете доказало, что он претендует на звание лучшего игрока планеты»
1сегодня, 18:46
Ник Калатес может усилить заднюю линию «Олимпиакоса» после травмы Кинана Эванса
3сегодня, 18:18
«Валенсия» лишилась трех игроков, включая Жана Монтеро, из-за травм перед стартом Евролиги
сегодня, 17:38
Ко всем новостям
Последние новости
24-летний форвард Джейлен Бриджес пройдет просмотр в «Бостоне»
сегодня, 19:30
Кендалл Браун поборется за место на двустороннем контракте на сборах «Селтикс»
сегодня, 18:29
«Самара» рассмотрит вариант аренды Александра Летино
сегодня, 18:08
Евролига хочет привлечь 100 миллионов зрителей на Ближнем Востоке и в Северной Африке через Дубай
1сегодня, 17:55
«Бруклин» подписал контракт с лидером G-лиги по передачам Юри Коллинзом
сегодня, 16:30
Деннис Смит имеет минимальные шансы на место в составе «Мэверикс»
2сегодня, 13:45
Деджонте Мюррэй отправил 600 долларов фанату, чтобы помочь ему начать бизнес по стрижке газонов
1сегодня, 12:03
Шарунас Ясикявичюс: «Нам нужно забыть о прошлом сезоне. Трофей уже в музее и останется там»
сегодня, 11:44
Лука Дончич встретился с Яо Мином
1сегодня, 11:07Фото
«С Каримом я не сяду, он, наверное, книжки читает». Джефф Тиг выбрал себе соседей для 12-часового перелета
8сегодня, 10:44