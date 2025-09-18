3

У Кевина Дюрэнта нет доступа к своему криптокошельку с инвестициями с 2016 года

Рич Клейман рассказал о проблеме Кевина Дюрэнта.

Агент и деловой партнер Кевина Дюрэнта «потерял немного его денег».

«В сентябре 2016 года после перехода в «Уорриорз» на празднике по случаю его дня рождения все только и говорили о Bitcoin. Я слышал это слово раз 25. На следующий день мы стали инвесторами.

Мы потеряли данные его аккаунта Coinbase, так что с тех пор ничего не продавали. Его активы взлетели до небес. Но мы не можем достать пароль. Это целый процесс. Занимаемся этим уже несколько лет», – посмеялся Клейман.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети Day Trading News
