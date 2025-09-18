Кевин Дюрэнт: «Надеюсь играть до 40 с лишним лет»

Кевин Дюрэнт не хочет завершать карьеру в ближайшее время.

«Хочу играть, пока могу. Размышляю о завершении карьеры каждый год, думаю, какой может быть жизнь после этого, но не представляю. Не хочу задаваться этим вопросом, но мне о нем постоянно напоминают.

Мне нравится ходить на тренировки, преодолевать себя. Так что хотелось бы играть и в 40 с лишним лет», – поделился форвард.